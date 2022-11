Cristiano Ronaldo falha treino da seleção nacional

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, Cristiano Ronaldo não tem qualquer problema físico e o jogador está a fazer trabalho de recuperação no ginásio.



A seleção está a preparar o jogo com a Coreia do Sul, que pode garantir a passagem em primeiro lugar do grupo H do Mundial de Futebol, que decorre no Qatar.



Fernando Santos já confirmou que deverá poupar alguns jogadores frente à Coreia do Sul, jogo em que precisa apenas de um empate para confirmar o primeiro lugar.

O selecionador tem três baixas: Otávio fez trabalho de recuperação, enquanto que Danilo Pereira e Nuno Mendes limitaram-se a realizar tratamento.

O Coreia do Sul-Portugal está agendado para as 15:00 de sexta-feira.