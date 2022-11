O Presidente Marcelo também tem algo a dizer sobre o capitão Ronaldo

Conhecido amante de futebol, o Presidente Marcelo comentou a prestação de Portugal na estreia no Mundial, com largos elogios ao capitão Cristiano Ronaldo. O chefe de Estado assistiu ao jogo no Qatar, depois do Parlamento ter autorizado a deslocação polémica.

“O Ronaldo é caso único, o estádio vem abaixo com ele. Não é só o estádio, é o Qatar, é um pouco por todo o mundo. Foi um jogo difícil, vai ser um campeonato muito difícil, mas missão cumprida: o primeiro jogo está ganho”, disse o Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta quinta-feira no estádio 974, em Doha, no Qatar, para ver a seleção jogar frente ao Gana, depois da controvérsia que a sua deslocação àquele país gerou.

Antes do jogo, o Presidente cumpriu a promessa que tinha feito e falou sobre direitos humanos no Qatar, no âmbito de uma conferência na capital.

Em inglês, apelou a que se aposte e invista no ensino superior, na evolução científica e tecnológica, mas sem esquecer os que não conseguem ter acesso a essa educação, considerando que esta é uma questão de direitos humanos.