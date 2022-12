Karim Benzema, atual Bola de Ouro e jogador do ano da FIFA, falhou o Mundial 2022 devido a uma lesão na coxa esquerda, depois de há quatro anos também ter ficado fora do Mundial 2018, na Rússia, em que a seleção francesa conquistou o troféu, e de ter ficado fora do Euro 2016, conquistado por Portugal, devido a problema disciplinares.

O avançado do Real Madrid regressou à seleção gaulesa a tempo de disputar o Euro 2020, em 2021, devido à pandemia de covid-19, tendo, nesse mesmo ano, conquistado a Liga das Nações, tendo marcado um dos golos na final frente à Espanha (2-1).

No entanto, foi o primeiro Bola de Ouro a falhar o Mundial seguinte à sua coroação desde 1978, quando Allan Simonsen, premiado em 1977, viu a Dinamarca falhar a qualificação.

A França, que procurava revalidar o título, foi derrotada no domingo pela Argentina na final do Mundial, no desempate por grandes penalidades (4-2), após os empates 2-2 e 3-3, no final do tempo regulamentar e do prolongamento, respetivamente.