Natal chegou mais cedo para crianças da Criar-t e com direito a um presentinho especial

Alguns jogadores do Benfica estiveram numa ação solidária. João Mário acredita que haverá muitas alegrias para os adeptos no final da época.

Para as crianças da Associação Criar-t, o Natal chegou uns dias mais cedo. No olhar, o brilho de quem vê os jogadores do Benfica ali tão perto e de quem espera no sapatinho umas botinhas mágicas.

Em altura de pedidos ao pai Natal, os benfiquistas estão todos a pensar no mesmo.

A Taça da Liga já não entra na lista que tem à cabeça o título de campeão e se não for pedir muito a Liga dos Campeões.

No regresso ao campeonato, já depois do Natal, mas antes do fim do ano, o Benfica vai a Braga, equipa que saiu de Alvalade goleada para a Taça da Liga.

As melhores prendas de natal antecipadas foram para Otamendi e Enzo Fernandéz, que ainda gozam dias de descanso antes do regresso.