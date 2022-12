Vai ser difícil para o Benfica segurar Enzo Fernández

O mercado só abre em janeiro, mas a saída do médio campeão do mundo é uma possibilidade cada vez maior. A imprensa internacional tem apontado Enzo Fernández ao Liverpool, mas, de acordo com o jornal A Bola, é outro grande clube europeu que se prepara para fazer uma oferta. Há rumores de que Lionel Messi tem movido alguma influência no Paris-Saint Germain para a contratação do companheiro da seleção.

Pela Luz, já se fala em 100 milhões de euros para concretizar a venda do melhor jogador jovem do Mundial do Qatar logo nos primeiros dias da reabertura do mercado de transferências. O valor está abaixo da cláusula de rescisão fixada em 120 milhões de euros.

O River Plate, onde Enzo Fernández jogou antes de rumar ao Benfica, está a acompanhar a próxima transferência do argentino com grande interesse, até porque ainda tem 25% do passe (o restante foi vendido ao clube da Luz). O River Plate prepara-se para fazer o maior encaixe financeiro da história do futebol argentino - um negócio que ultrapassa a saída de Julian Alvarez para o Manchester City.

Para o Benfica, a ser concretizada, é a segunda maior venda de sempre, só superada pela saída de João Félix. Será um reforço nas contas da SAD, mas um rombo no plantel da equipa e, em especial, no meio campo.

O Presidente Rui Costa pretende resistir até aos 120 milhões, mas já está em campo para contratar um novo médio.

Enzo foi contratado pelo Benfica em julho até 2027.