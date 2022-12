Treinador do River Plate lembra a chegada de Enzo Fernández ao clube

Enzo Fernández era "baixinho e gordinho" para futebolista, porém o treinador das camadas jovens Gabriel Rodríguez apostou nas suas qualidades e agora está "emocionado" ao ver o jogador do Benfica sagrar-se campeão do mundo pela Argentina.

"Vê-los vencer é muito comovente, porque conheci-os ainda muito jovens e terem levantado a taça de campeões do mundo é algo que ficará na minha mente até aos últimos dias da minha vida", confessou o técnico das camadas jovens do River Plate, referindo-se igualmente a Julián Álvarez, do Manchester City, outra das figuras do conjunto 'albi-celeste' no Qatar.

Enzo, que no dia 17 de janeiro de 2023 completa 22 anos, eleito o melhor futebolista jovem do torneio, e Álvarez, 22 anos, são dois dos rostos do êxito do terceiro título mundial da Argentina, depois das conquistas de 1978, em casa, e 1986, no México.

"Somos treinadores e queremos que os rapazes se saiam muito bem, mas prever que isto lhes iria acontecer nestas idades... Sinceramente, não pensei que eles fossem viver esta realidade. Isso é o que nos enche de satisfação", confessou o técnico de 62 anos, em declarações à agência noticiosa EFE.

"Sempre confiei nele e sempre soube que, mais tarde ou mais cedo, se ia impor"

O coordenador das camadas jovens do 'millonario', que descobriu talentos como Marcelo Gallardo, Javier Saviola, que também passou pelo Benfica, ou Pablo Zabaleta, revela que se deparou com Enzo Fernández quando este tinha somente seis anos e alinhava no Recova, um modesto clube de bairro de San Martin, na província de Buenos Aires.

"Baixinho e algo gordinho", o atleta do Benfica, atualmente com 1,78 metros e uns 76 quilogramas, passou por algumas dificuldades até se impor no emblemático clube argentino, encontrando o seu espaço, na equipa B, aos 17 anos, até chamar a atenção de Marcelo Gallardo, mas já depois de um período de empréstimo.

"Enzo deu-me a entender, uma ou duas vezes, que queria sair do clube, não porque o quisesse, mas porque queria jogar, mas eu nunca lhe quis dar o passe. Sempre confiei nele e sempre soube que, mais tarde ou mais cedo, se ia impor", vincou.

Em 2020, o médio foi emprestado ao Defensa e Justicia até voltar ao River Plate e se transferir para o Benfica.