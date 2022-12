Imprensa inglesa garante que Ronaldo já comprou casa em Riade

O Al-Nassr da Arábia Saudita continua a ser apontado como o destino mais provável de Cristiano Ronaldo.

A imprensa inglesa garante que o jogador até já comprou casa em Riade.

O Daily Mail divulgou imagens da alegada mansão onde o irá morar o internacional português. Situa-se num dos bairros luxuosos de Riade e está avaliada em 14 milhões de euros.

A propriedade tem oito quartos, uma piscina de tamanho olímpico e três villas adicionais no terreno.

Durante o Mundial no Qatar, Ronaldo desmentiu as negociações com o Al-Nassr. Por agora, permanece em Madrid com a mulher e os filhos.