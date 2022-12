O Benfica joga esta sexta-feira com o Sporting de Braga e a antevisão de Roger Schmidt foi dominada pela possível saída de Enzo Fernandez.

Sobre o futuro de Enzo Fernandez, Roger Schmidt não adianta muito. Diz apenas que em Braga conta com o médio campeão do mundo, que tem sido bastante aliciado por vários colossos europeus.

“É sempre o mesmo, no futebol, especialmente quando se tem bons jogadores altamente talentosos, que jogam a alto nível, há sempre o risco de os perdermos. É normal. Temos de estar sempre preparados para tudo. Até 31 de dezembro estamos a salvo, temos os jogadores todos, ninguém pode comprar-nos nenhum jogador”, diz Schmidt.

As conversas com Enzo e Rui Costa ficam em segredo. Para conhecimento público fica o “não” à viagem de Enzo programada para a passagem de ano.

“Somos uma equipa de futebol profissional e as regras são para todos os jogadores. É muito importante para todos os jogadores, que descansem entre os jogos e que estejam prontos para o próximo, portanto, não há exceções”, vinca

No regresso ao campeonato o Benfica desloca-se a Braga com a ambição de consolidar o primeiro lugar e esquecer a eliminação da taça da liga.

“Sabemos que estávamos a jogar muito bem antes da pausa, estávamos numa boa fase. Nas últimas cinco, seis semanas, é claro que a situação é nova e temos de criar a mesma tensão, a mesma dinâmica, novamente. E temos de começar do zero com o Braga, mas estamos prontos”, afirma o técnico.