Mercado de Inverno: qual o futuro de Enzo Fernández?

Com o mercado de transferências de inverno quase a abrir, o Benfica prepara-se para receber propostas por Enzo Fernández. Há clubes dispostos a pagar a cláusula de 120 milhões de euros.

Depois de ganhar o campeonato do mundo com a Argentina, Enzo Fernández está de regresso ao Benfica. Mas há uma questão que se coloca: por quanto tempo?

As boas exibições no Qatar, que lhe valeram a distinção como melhor jogador jovem do mundial, fizeram crescer o interesse que já existia por parte de clubes estrangeiros, particularmente dos ingleses.

Manchester United e Chelsea são os clubes que estão mais próximos de chegar a um acordo e já terão feito propostas perto da cláusula de rescisão que é de 120 milhões de euros. Se a proposta for inferior a esse valor, a decisão será de Rui Costa, mas se ultrapassar os 120 milhões, será Enzo Fernández a escolher.

Rui Costa pretende que Enzo continue para manter a ter a equipa que, até agora, colocou o Benfica no primeiro lugar do campeonato e nos oitavos de final da liga dos campeões. Essa é também a vontade dos adeptos, que escreveram ao jogador através de uma tarja junto ao estádio da luz.

Mas a vontade do jogador também importa nesta situação, principalmente quando os clubes que o tentam comprar oferecem ordenados a rondar os sete milhões de euros por época.

Enzo Fernández tem 21 anos. Chegou ao Benfica no dia 14 de julho e assinou contrato até 2027. O mercado de transferências de janeiro está prestes a abrir e as propostas por Enzo vão ser feitas. Para já o treinador Roger Schmidt pode contar com o médio para o regresso ao campeonato contra o Braga.