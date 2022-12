Sauditas dizem que Ronaldo já assinou pelo Al-Nassr

Cristiano Ronaldo já terá assinado contrato pelo Al-Nassr, avançam os meios de comunicação da Arábia Saudita. De acordo com a estação televisiva Al Arabiya, o português assinou por dois anos e meio.

CR7 deverá receber 200 milhões de euros por temporada, o salário mais alto de sempre no mundo do futebol.

Os sauditas citam também a informação avançada pelo jornal espanhol Marca na semana passada, de que Ronaldo será embaixador da Arábia Saudita para a organização do Mundial 2030.

Na quinta-feira, a imprensa espanhola adiantou que a vontade do Al-Nassr é apresentar Cristiano Ronaldo oficialmente no dia 1 de janeiro de 2023.

O português é um jogador livre, após ter rescindido contrato com o Manchester United, em novembro, dois dias depois do início do Mundial no Qatar.