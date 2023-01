Apresentação de Ronaldo no Al-Nassr deverá acontecer esta terça-feira

Cristiano Ronaldo deverá chegar esta segunda-feira à Arábia Saudita e será, ao que tudo indica, apresentado como jogador do Al-Nassr, na terça-feira, no estádio do clube.

A notícia é avançada por vários jornais sauditas que revelam que o internacional português, recém contratado pelo Al-Nassr, chegará a Riade ainda hoje por volta das 23 horas locais (20 horas em Portugal continental).

Amanhã, o novo camisola sete do clube saudita realizará os habituais exames médicos de forma a poder obter o certificado internacional que lhe permitirá alinhar pelo novo emblema.

Posteriormente, será apresentado em frente a cerca de 30 mil adeptos do clube, que deverão encher praticamente o Mrsool Park-estádio do Al-Nassr- para ver o craque envergar a nova camisola pela primeira vez.

Deste modo, a primeira partida de CR7 pelo clube da Arábia Saudita poderá acontecer já no próximo dia cinco de janeiro frente ao Al Tai, equipa orientada por Pepa, a contar para a 12ª jornada do campeonato saudita.