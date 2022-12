Oficial: Cristiano Ronaldo já é jogador do Al Nassr

“Isso é mais do que história sendo feita. Esta é uma contratação que não apenas inspirará nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também inspirará a nossa liga, a nossa nação e as gerações futuras, meninos e meninas, a serem a melhor versão de si mesmos. Bem-vindo Cristiano Ronaldo à sua nova casa Al Nassr”, escreveu o clube no Instagram.