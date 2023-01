Portista Pepe operado ao antebraço para "melhorar a consolidação óssea"

O futebolista Pepe foi operado na terça-feira ao antebraço esquerdo para "melhorar a consolidação óssea" da lesão sofrida no Mundial 2022.

"Pepe foi sujeito a uma intervenção cirúrgica no antebraço esquerdo para melhorar a consolidação óssea da fratura do cúbito sofrida ao serviço da seleção portuguesa no Campeonato do Mundo no Qatar", refere o site do FC Porto.