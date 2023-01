Dakar 2023: quinta etapa trouxe novo líder nas motas e mais um abandono português

A quinta etapa da 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que até 15 de janeiro se disputa na Arábia Saudita, provocou uma mudança de líder nas motas e o abandono do português António Maio (Yamaha).

A tirada, com 373 quilómetros de especial cronometrada com partida e chegada em Hail, foi ganha pelo francês Adrien Van Beveren (Honda), da equipa liderada pelo português Ruben Faria, com 13 segundos de vantagem para o chileno Jose Ignacio Cornejo (Honda) e 5.13 minutos para o norte-americano Mason Klein (KTM).

O norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) foi quinto e é o novo líder da classificação geral.Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor português na etapa, no 10.º lugar, cruzando a meta a 12.22 minutos do vencedor.

"Hoje voltámos a enfrentar uma etapa 100% de areia, rápida, com dunas, muito exigente fisicamente e exigente em termos de navegação. Arranquei de trás e, ao longo de cada quilómetro, fui ganhando posições e ultrapassando vários pilotos", explicou o piloto transmontano.

O dia ficou ainda marcado pelo abandono do português António Maio (Yamaha), com o motor da sua mota partido 50 metros depois de ter iniciado a especial.

"Arranquei para a especial e fiz 50 metros quando tive de parar, porque a corrente da mota partiu. A corrente bateu no cárter e com a força do embate acabou por o partir. As corridas são assim. Agradeço a todos os patrocinadores que me acompanharam nesta aventura e à minha família e amigos por todo o apoio que me deram", relatou António Maio, que era 27.º à partida para esta especial.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi 13.º, a 13.39 minutos do vencedor, enquanto Mário Patrão (KTM) foi 60.º, a 1:38.48 horas, perdendo tempo devido a um problema com a gasolina fornecida pela organização.

"A mota já ontem dava sinais de falhar com problemas de gasolina. Troquei o filtro, fiz a manutenção devida e pensei que o assunto estava resolvido, mas hoje, depois de arrancar, a mota começou a falhar e o meu objetivo no dia, tendo em conta as circunstâncias, passou a ser tentar levar a mota até ao final. Tenho três depósitos: dois à frente e um atrás. Fui obrigado a parar por duas vezes para passar gasolina do depósito traseiro para o da frente. Hoje o trabalho de assistência vai ser bastante maior. Tenho o amortecedor de trás rebentado, tenho de mudar a bomba de gasolina, tenho imenso trabalho para fazer de modo a ter a moto em condições para o dia de amanhã", explicou o piloto de Seia, que disputa a prova sem assistência.

Com estes resultados, o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) ascendeu à liderança da classificação das motas, com 2.07 minutos de vantagem sobre o australiano Toby Price (KTM) e 5.16 sobre o argentino Kevin Benavides (KTM).

Rui Gonçalves é, agora, 19.º classificado, a 2:10.43 horas, Sebastian Bühler é 28.º, a 3:48.13 horas enquanto Mário Patrão é 36.º, terceiro entre os homens sem assistência.

Na sexta-feira disputa-se a sexta de 14 etapas da prova, que liga Hail e Al Duwadimi, com 467 quilómetros de especial cronometrada.