As homenagens a Vialli: "Avançado implacável", "uma lenda", "melhor que Pelé"

Os clubes pelos quais passou o antigo futebolista italiano Gianluca Vialli lamentaram hoje a sua morte, aos 58 anos, com a Sampdoria a descrevê-lo como "um avançado implacável", e a Juventus como "um campeão e uma lenda".

A Sampdoria, clube no qual alinhou entre 1984 e 1992, garante que irá sempre lembrar Vialli como "o menino e o avançado implacável", com "o nove estampado nas costas e a bandeira de Itália costurada no coração".

"Percorremos um longo caminho juntos, crescendo, sonhando e vencendo" escreve o clube, garantindo que mesmo depois de deixar Génova "em lágrimas", transferindo-se para a Juventus, Vialli continuou a ser "um sampdoriano".

"Enquanto levantava troféus pela Europa, com diferentes cores, Gianluca Vialli era um de nós, e os sampdorianos estavam com ele", escreve o clube, garantindo que "ninguém esquecerá os 141 golos, os cabeceamentos, as camisas de caxemira, o brinco e o cabelo loiro platinado" do avançado, que foi um dos responsáveis pela conquista do único título do clube na Série A, em 1991