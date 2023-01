Há quem pague 2,5 milhões de euros para ver jogo entre Ronaldo e Messi

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi despiram as cores da seleção e vão entrar agora num jogo amigável entre os "All-Stars" e Paris Saint-Germain. A expectativa é tão grande que houve um bilhete vendido por cerca de 2,5 milhões de euros.

O Paris Saint-Germain está em digressão para participar numa série de eventos com patrocinadores. A viagem começa no Qatar, país natal dos proprietário do clube, onde a equipa treinou.

Nesta digressão estão incluídos jogadores portugueses como Nuno Mendes, Danilo, Vitinha e Renato Sanches.

A equipa francesa viaja para a Arábia Saudita onde vai jogar um particular contra os melhores do Al Nassr e do Al Hilal, uma espécie de melhor equipa da liga saudita.

Cristiano Ronaldo será o capitão de equipa. Ainda não se sabe ao certo quanto tempo vai jogar, mas a ESPN avança que o acordo que há com o treinador do Al Nassr, Rudy Garcia, é para Ronaldo jogar no máximo 45 minutos.

Para promover o jogo, o chefe da autoridade geral de entretenimento que é o conselheiro da família real saudita, lançou o leilão de um bilhete com benefícios VIP e o valor chegou aos 2,5 milhões de euros.