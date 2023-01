Cristiano Ronaldo será capitão no jogo contra Messi

Cristiano Ronaldo será capitão da equipa Riyadh ST para o jogo particular contra o Paris Saint-Germain, no dia 19 de janeiro.

A partida marca a estreia do português no futebol saudita, mas também o reencontro com Lionel Messi, após se terem defrontado no campeonato espanhol durante nove anos.

Ronaldo vai jogar numa equipa que junta jogadores dos clubes Al Nassr, seu atual clube, e Al Hilal.