O que disse Ronaldo a Pepa que o fez desmanchar-se às gargalhadas?

Cristiano Ronaldo estaria a contar a história de quando o carro foi rebocado no verão, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, levando o treinador às gargalhadas. Veja o momento no vídeo acima.

O jogo de hoje devia ter acontecido na quinta-feira, mas foi adiado devido à chuva intensa. Ainda esta sexta-feira, o início da partida foi adiado por alguns minutos pelo mesmo motivo.

O jogo entre o Al Nassr, líder do campeonato da Arábia Saudita, e o Al Tai, sétimo classificado, da 12.ª jornada da prova, tinha início marcado para as 18:00 (15:00 em Lisboa), dois dias depois de Cristiano Ronaldo ter sido apresentado como reforço do clube por duas épocas e meia. Terminou com o triunfo do Al Nassr por 2-0, com dois golos do ex-Benfica Anderson Talisca.

Ronaldo não foi a jogo devido a um castigo da Federação Inglesa, referente à época passada, quando CR7 atirou o telemóvel de um adepto para o chão.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, rumou ao futebol saudita após ter rescindido contrato com os ingleses do Manchester United, que representou, pela segunda vez, em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem entre 2003 e 2009.