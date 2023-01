Treinador do Al Nassar sobre Ronaldo: "O meu objetivo é fazê-lo feliz"

O treinador do Al Nassr, o francês Rudi Garcia, assumiu esta terça-feira que o seu objetivo é fazer Cristiano Ronaldo feliz, assegurando que será fácil treinar o português no clube da Arábia Saudita.

"[Ronaldo] É um exemplo. O meu objetivo é fazê-lo feliz e que se sinta satisfeito por jogar no Al Nassr", assumiu o treinador francês.

Dizendo estar surpreendido por ter tantas pessoas na cerimónia de apresentação do português no Al Nassr, sem direito a perguntas dos jornalistas, Rudi Garcia disse que "Cristiano é um dos melhores jogadores do mundo, da história do futebol, é uma lenda".