As novas imagens da chegada de Cristiano Ronaldo à Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo chegou na segunda-feira à Arábia Saudita para gáudio dos fãs do Al-Nassr. Os primeiros momentos do português em solo saudita foram compilados num vídeo e partilhados pelo clube na redes sociais.

Fez-se história na Arábia Saudita. O Al-Nassr, primeiro classificado da liga saudita, conseguiu convencer um dos maiores jogadores de sempre do desporto rei a assinar pelo clube, tornando-o assim no jogador mais bem pago de que há registo.

Ao início da noite desta segunda-feira o craque luso aterrou em Riade, acompanhado da sua família. Foi recebido em alegria por alguns elementos do clube e foi presenteado com vários ramos de flores que representavam as cores do novo emblema.