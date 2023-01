Milionário, ultraconservador e brutal. Como é o país onde Ronaldo vai viver?

Depois de um investimento enorme na Fórmula 1, de um patrocínio milionário ao cricket, da aposta num circuito de golfe que quer fazer concorrência ao americano PGA, chegou a vez do futebol como arma diplomática da Arábia Saudita. Comprado o Newcastle, da Premier League, por 305 milhões de libras, chegou a vez de contratar Cristiano Ronaldo, no maior acordo de sempre do futebol.

Os contornos do contrato não são todos conhecidos, mas a Arábia Saudita não está apenas a comprar o jogador mundial mais popular no Médio Oriente e Ásia. Riade quer que Ronaldo seja uma peça fundamental na sua candidatura à organização do Mundial de 2030. Depois, e ainda na mesma década, a Arábia Saudita também quer organizar uns Jogos Olímpicos.

Parece uma ideia megalómana mas é apenas mais uma num país que vive do petróleo e que viu a sua riqueza aumentar significativamente no ano passado. A Arábia Saudita lidera a OPEP e consegue, quando combinada com a Rússia, – como aconteceu o ano passado – condicionar a produção e o preço de petróleo em todo o mundo.

Sabendo que a riqueza do petróleo pode estar em risco dentro de poucas décadas, o príncipe Mohamed bin Salman, o líder de facto do país, começou um ambicioso processo de diversificação, para que o país seja menos dependente do ouro negro. Em simultâneo, tentou atenuar algumas restrições religiosas e permitiu que as mulheres passassem a poder conduzir.

Mas estas aparentes mudanças – este ano, por exemplo, venderam-se pela primeira vez em Riade árvores de Natal – não disfarçam a brutalidade do regime. A Freedom House afirmou no relatório do ano passado que a Arábia Saudita estava “entre as piores das piores autocracias”. A ONU pediu em Novembro uma moratória nas execuções de condenados a morte, tantos eram os casos. Em março, terão sido executados 81 prisioneiros.

A arbitrariedade da justiça e a falta de transparência sauditas são imensas. Os casos que vão sendo divulgados no ocidente quase nunca são reconhecidos por Riade. Só no ano passado, houve pelo menos dois casos chocantes: uma mulher condenada a 45 anos por ter manifestado opiniões contrárias ao regime nas redes sociais; e uma estudante, que frequentava uma universidade inglesa, condenada a 34 anos por ter feito tweets de apoio a prisioneiros. Por vezes estes casos são amnistiados pelo poder político ao fim de alguns anos na cadeia. Mas a brutalidade da máquina judicial mantém-se intacta.

O país contratou uma das mais famosas (e caras) empresas de relações públicas americanas para gerir a imagem, que ficou devastada depois do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi por agentes sauditas, em 2018, numa operação que o EUA garantem ter sido autorizada pelo príncipe todo poderoso de Riade. O seu poder mundial nos negócios tem crescido a olhos vistos. Além de ter a empresa a maior empresa do mundo - a Saudi Aramco utltrapasou a Apple em 2022 -, tem um fundo soberano que faz fortes investimentos em todo o mundo e um banco de investimentos que acabou por salvar o Crédit Suisse, com um investimento de 1,5 mil milhões de dólares.

Ronaldo e família aterram num país que quer chegar a 2030 com metade da sua eletricidade produzida por energia solar e eólica, receber um campeonato do Mundo de futebol e levantar da areia a futurista e megalómana cidade NEOM para fazer inveja ao Dubai, Abu Dhabi ou Qatar. O plano passa por conseguir ser o principal centro de negócios, transportes e turismo do Médio Oriente para se assumir como grande potência georgáfica. Dinheiro não falta. Mas falta quase tudo o resto.