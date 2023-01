A mudança de Cristiano Ronaldo para o Al-Nassr tem marcado a atualidade desportiva e os contornos do contrato oferecido a CR7 têm sido notícia um pouco por todo globo. Esta transferência levou o grande rival do novo clube do português a “provocar” o AL-Nassr com recurso ao maior rival do craque luso: Lionel Messi.

Nas redes sociais foram partilhadas nas últimas horas imagens da loja do Al-Hilal - clube que Jorge Jesus orientou na época 2018-2019 - que colocou à venda camisolas do clube com o nome de Messi e o número 10 estampados.

Uma clara provocação à chegada do astro português ao emblema adversário. Recorde-se que o jornal dos Emirados Árabes Unidos, o Al-Khaleej, tinha noticiado no domingo que o Al-Hilal tinha como alvo preferencial o argentino, recém coroado campeão do mundo.