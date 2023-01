Cristiano Ronaldo já chegou à Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo já está na Arábia Saudita. O craque português vai jogar no Al Nassr até 2025. Chegou esta segunda-feira a Riade, na véspera de ser apresentado aos adeptos.

A informação foi avançada pelo canal de televisão público Al-Ekhbariya, dando conta da chegada do internacional português. A AFP acrescenta que Ronaldo tinha um forte dispositivo de segurança à sua espera no aeroporto, com veículos policiais e postos de controlo.