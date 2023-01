"Todos os olhares em Riade": Cristiano Ronaldo está a chegar

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo vai ser apresentado no Al Nassr, da Arábia Saudita, na terça-feira pelas 19:00 locais (16:00 de Lisboa), anunciou hoje o novo clube do avançado de 37 anos.

"Todos os olhares em Riade para a apresentação do melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, com as cores do Al Nassr, pela primeira vez", pode ler-se numa nota publicada na rede social Twitter pelos sauditas.