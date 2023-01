A imprensa espanhola avança esta quinta-feira que Cristiano Ronaldo tem mantido conversas com a direção do Al Nassr com o intuito de levar Pepe para o clube saudita.

Cristiano Ronaldo chegou há menos de uma semana à Arábia Saudita mas já é visto como um ídolo pelos adeptos do novo emblema. Prova disso foi a apresentação de CR7 pelo Al Nassr que contou com a presença de quase 30 mil pessoas.

A transferência do craque português para as “Arábias” tem o objetivo de dinamizar e elevar o futebol saudita a patamares superiores. Contudo, Ronaldo pode ser apenas o primeiro de muitas estrelas a mudar a sua residência para a Arábia Saudita.

Segundo o jornal Marca, Pepe pode ser o próximo alvo do Al Nassr. A relação de amizade que existe entre CR7 e o defesa central português é pública e pode facilitar a saída do jogador do FC Porto.

A publicação refere que Ronaldo está desde o primeiro momento que iniciou contactos com o novo clube a tentar convencer os dirigentes do Al Nassr a contratarem o internacional luso-brasileiro.

Pepe termina contrato em junho deste ano com o FC Porto e a renovação depende apenas do jogador, já que Sérgio Conceição e a SAD do clube demonstraram vontade de manter o central na Invicta.

Recorde-se que CR7 e o defesa que celebra 40 anos em fevereiro partilharam o balneário durante vários anos no Real Madrid e na seleção nacional.