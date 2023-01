A Gestifute de Jorge Mendes deixou de representar Cristiano Ronaldo em novembro com a saída do jogador do Manchester United. A única ligação que se mantém entre o empresário e o jogador português está relacionada com a gestão dos direitos de imagem.

Foram duas décadas de ligação que proporcionaram algumas das maiores transferências de que há memória no futebol.

Jorge Mendes foi o rosto mediático na gestão de carreira de Cristiano Ronaldo. Isso aconteceu quando o jogador decidiu mudar de ares quando foi para o Manchester United, para o Real Madrid ou mais tarde para a Juventus.

Mas nos últimos meses tudo mudou. A ligação começou a perder-se durante o verão quando Ronaldo quis sair de Old Trafford para representar um clube que estivesse envolvido na Liga dos Campeões.

A hipótese Chelsea não passou para o papel e Jorge Mendes aconselhou o avançado a permanecer em Manchester, o que aconteceu até ao passado mês de novembro.

A entrevista a Piers Morgan acabou por precipitar a saída do internacional português do clube e também ditou o fim da relação entre a Gestifute e CR7 no que toca à gestão da carreira.

Por estes dias, a ligação entre Jorge Mendes e Ronaldo limita-se à gestão dos direitos de imagem e dos contratos comerciais através da empresa Polaris.

Ronaldo sempre deu ouvidos ao amigo Ricardo Regufe, representante da Nike, que o acompanha há mais de 20 anos e que numa fase inicial até aconselhou o jogador a permanecer em Manchester tal como Jorge Mendes.

Mas assim que se deu a separação com o agente, Regufe teve um papel decisivo para que o jogador assinasse pelo Al Nassr e, segundo o jornal "O Jogo", Regufe terá recebido de comissão 30 milhões de euros.

Aos 37 anos, Ronaldo vai dar continuidade à carreira na Arábia Saudita.