Contrato de Ronaldo "não é um contrato apenas para jogar futebol"

Um dia após a apresentação de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, o comentador da SIC, Luís Cristóvão, considera que houve vários factores a contribuir para a relevância dada ao evento que "colocou a Arábia Saudita nas bocas do mundo".

Luís Cristóvão explica que "este contrato não é um contrato apenas para jogar futebol": "Cristiano Ronaldo aqui vale mais do que o jogador de futebol, vale pela figura que ele é".

Ronaldo, como o clube já disse e ele próprio assumiu, está na Arábia Saudita "para tentar ajudar o clube a crescer e a ser conhecido", acrescenta o comentador.

"Na Arábia Saudita foi-lhe oferecido todo o poder para que ele possa fazer aquilo que ele entender e muito provavelmente, tendo chegado ontem [terça-feira], amanhã [quarta-feira] já deverá estar em campo para representar a sua equipa", diz Cristóvão.

A hipótese de empréstimo ao Newcastle já foi colocada, mas o treinador da equipa da Liga Inglesa já afastou a possibilidade. Esta terça-feira, depois de um jogo, disse que essa informação não é correta e Luís Cristóvão diz mesmo que "não haverá interesse da parte do treinador em contar com um jogador como Ronaldo".

O internacional português já tinha dito que recebeu propostas de clubes na Europa, Austrália, Brasil e, inclusivamente, Portugal, mas esta informação não foi confirmada, constata o comentador da SIC Notícias.

Neste momento, Ronaldo diz que o caminho na Europa terminou, dando a entender que foi ele a escolher que o percurso europeu terminasse, mas "há um mês atrás o discurso de Cristiano era exatamente o contrário", na entrevista que deu a Piers Morgan falava dos objetivos que tinha de jogar ainda na Liga dos Campeões, por exemplo, recorda Luís Cristóvão.

Enzo Fernández de saída do Benfica?

Enzo Fernández, do Benfica, é cobiçado pelos grandes clubes europeus e poderá estar de saída do clube português. O Chelsea parece ser o clube mais interessado na contratação do jogador, com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

O argentino "não enganou ninguém", começa por dizer o comentador da SIC Notícias: "Ao chegar ao Benfica disse logo que via o clube como um trampolim para outros campeonatos e as coisas acabaram por correr muitíssimo bem".

Luís Cristóvão destaca a "grande condição nesta primeira fase do campeonato e também como titular no mundial".

"Tudo isto colaborou para que houvesse esta possibilidade de sair rapidamente para o Chelsea", afirma.

Perante este cenário, o Benfica "está a tentar defender os seus interesses levando ao máximo dos máximos esta negociação". Quanto ao mercado de inverno, Luís Cristóvão considera que "corre o risco de sair muito inflacionado pela proximidade com o mundial".