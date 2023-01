Enzo Fernández ignorou indicação de Schmidt e pode estar (mesmo) de saída

Enzo Fernández, do Benfica, é cobiçado pelos grandes clubes europeus e poderá estar de saída do clube português. As propostas milionárias têm chegado do estrangeiro e parecem estar a criar um certo afastamento. O jogador foi até à Argentina na passagem de ano, contra a indicação do treinador do Benfica.

"Somos uma equipa de futebol profissional e as regras são para todos os jogadores. É muito importante para os jogadores que descansem entre jogos e que estejam prontos para o próximo", indicou Roger Schmidt, na véspera da derrota com o Sporting de Braga.

No final do jogo com o Braga, o treinador do Benfica foi questionado se tinha sido o último jogo do argentino com a camisola do Benfica, ao que respondeu "não sei".

Enzo Fernández saiu valorizado do Mundial do Qatar. A Argentina venceu a competição e Enzo foi eleito o melhor jogador jovem.

O Chelsea parece ser o clube mais interessado na contratação do jogador, com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.