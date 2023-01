Antes de Cristiano Ronaldo, Al Nassr já teve mão portuguesa

O Al Nassr é o novo casa de Cristiano Ronaldo. O clube da Arábia Saudita não é um total desconhecido em Portugal: o último campeonato que ganhou, por exemplo, foi com um treinador português.

Por estes dias, o Al Nassr é um dos clubes mais falados no mundo. Tudo, graças à contratação de Cristiano Ronaldo. Em três dias, a conta de Instagram do clube passou de pouco mais de 800 mil seguidores para mais de sete milhões.

Mas o Al Nassr não é um clube totalmente desconhecido em Portugal. Recentemente, Rui Vitória foi o treinador do clube. Esteve 86 jogos no comando da equipa principal, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020, e ganhou o campeonato. Foi a última vez que o Al Nassr foi campeão.

Além de Rui Vitória também estiveram no clube: Mariano Barreto, Hélder Cristóvão e Pedro Emanuel. Como jogador, Portugal só teve um representante antes de Ronaldo. Hugo Porfírio terminou a carreira no clube saudita.

Atualmente, o Al Nassr está em primeiro lugar no campeonato, com mais um jogo que o segundo classificado. O clube aposta na conquista do 10º título da história e na consequente qualificação para a Liga dos Campeões Asiática, competição que nunca ganhou.

Desde julho de 2022, a equipa principal é treinada pelo francês Rudi Gracia, antigo treinador de clubes como Roma, Lyon ou Marselha.

Os jogadores mais conhecidos do plantel são Anderson Talisca, ex-Benfica e Aboubakar, ex-FC Porto. São dois dos nove estrangeiros da equipa.

O Al Nassr joga num estádio com capacidade para 25 mil pessoas. Foi construído em 2015 e remodelado em 2020. O próximo jogo do Al Nassr é esta quinta-feira. Joga contra o Al-Tai, já depois da apresentação de Ronaldo.