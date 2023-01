Desporto

Vitória épica de Andy Murray em "batalha" de quase seis horas no Open da Austrália

HANNAH MCKAY/Reuters

O tenista escocês qualificou-se para a terceira ronda do torneio do Grand Slam após uma reviravolta que levou o encontro com Thanasi Kokkinakis até às quatro da manhã na Austrália.