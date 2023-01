O treinador Roger Schmidt disse que a contratação de Gonçalo Guedes no mercado de futebol de janeiro foi uma grande oportunidade para o Benfica e adiantou que pondera utilizá-lo em todas as posições do ataque.

Em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico assumiu que gosta da "dor de cabeça" adicional que o ex-jogador do Wolverhampton lhe coloca para escolher a equipa e lembrou que "normalmente não aparecem este tipo de oportunidades no inverno".

“Porque é um jogador de topo e pela sua história como jovem do Benfica que já jogou em três grandes clubes. Conseguir trazê-lo de volta no inverno para um empréstimo de meio ano foi uma grande oportunidade. Se o jogador quer e tens a oportunidade de fazer esta melhoria no inverno, é claro que tens de o fazer”.

Questionado sobre se já conta com o mais recente reforço para a visita ao Santa Clara, no sábado, o treinador 'encarnado' reconheceu que Guedes “está em grande forma e fisicamente pronto”.

Sobre os seus planos para o avançado, também não 'abriu' completamente o jogo, mas adiantou que no sistema do Benfica "com um avançado centro e um segundo avançado na zona central, como um número 10", o internacional português pode jogar em qualquer posição.