Cristiano Ronaldo fica em branco na estreia pelo Al Nassr

Cristiano Ronaldo estreou-se este domingo em jogos oficiais pelo Al Nassr, no triunfo caseiro sobre o Al Ettifaq (1-0), para a Liga de futebol da Arábia Saudita, mas ficou em branco, num encontro decidido pelo brasileiro Talisca, ex-Benfica.

Na 14.ª jornada, Ronaldo foi titular e capitão logo no seu primeiro jogo pela equipa do francês Rudi Garcia, com o brasileiro Talisca a decidir a partida, com um cabeceamento certeiro, aos 31 minutos, reforçando o estatuto de melhor marcador da prova, agora com 12.

O Al Nassr lidera o campeonato saudita com 33 pontos e menos um jogo disputado que o Al Hilal, segundo classificado, que nesta ronda recebeu e venceu o Abha Club por 2-1.