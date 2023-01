Pepa já não é treinador do Al-Tai e descobriu pelas redes sociais

Pepa já não é treinador do Al-Tai. O anúncio foi feito pelo clube nas redes sociais e foi também por elas que o português ficou a saber da decisão. De acordo com a imprensa desportiva, o treinador terá sido avisado por um amigo para a publicação no Twitter.

O emblema saudito anunciou ainda que Pepa vai ser substituído pelo romeno Mirel Radoi, que até recentemente esteve ao comando do CS U Craiova.