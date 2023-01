Sporting vence Arouca e garante lugar na final da Taça da Liga

Ambas as equipas entraram em força, mas foi Paulinho quem abriu o marcador para o Sporting aos 45+7 minutos, com a ajuda de Pedro Gonçalves.

O Sporting venceu o FC Arouca por 2-1 em jogo da Final Four da Taça da Liga , em Leiria. Os leões conseguiram assegurar, assim, lugar na final da competição, que vai decorrer este sábado. O adversário do Sporting será conhecido esta quarta-feira.

O jogo contou com dois golos anulados, o primeiro foi pelo pé de Antony, do Arouca, aos 45+1 minutos e o mesmo aconteceu a Matheus Reis, do Sporting, aos 53 minutos.

Esta partida ainda ficou marcada pela expulsão do treinador de guarda-redes do Arouca, devido a protesto aos 45+4 minutos.

O FC Porto vai defrontar o Académico de Viseu esta quarta-feira às 19:45. Uma das equipas ficará qualificada para a final da Taça da Liga, no sábado, que será transmitida em direto pela SIC.

O Sporting já venceu a Taça da Liga por quatro vezes, em 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/2022, e vai marcar presença na final pela sétima vez, enfrentando no jogo decisivo o vencedor da partida entre o campeão nacional FC Porto e o Académico de Viseu, da II Liga, que se disputa na quarta-feira.