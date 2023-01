Open da Austrália: Djokovic vence Rublev de forma tranquila e segue para as meias-finais

O tenista sérvio Novak Djokovic prosseguiu esta quarta-feira a sua caminhada invencível no Open da Austrália, assegurando a presença nas meias-finais, ao bater o russo Andrey Rublev em três sets.

O quinto jogador do mundo, 35 anos, ultrapassou com mais facilidade do que a esperada o sexto da hierarquia, com parciais de 6-1, 6-2 e 6-4, em 2:03 horas, marcando encontro nas meias-finais com o norte-americano Tommy Paul, 35.º do mundo e que hoje afastou o seu compatriota Ben Shelton, 89.º.