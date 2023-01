Open da Austrália: Tsitsipas vence Lehecka e está pela 3ª vez consecutiva nas "meias" em Melbourne

O tenista grego Stefanos Tsitsipas qualificou-se esta terça-feira pela quarta vez para as meias-finais do Open da Austrália , ao vencer o checo Jiri Lehecka nos quartos de final do primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

Em busca da primeira final no 'major' australiano - tem uma perdida em Roland Garros -, Tsitsipas vai defrontar o russo Karen Khachanov, 20.º do mundo, que beneficiou da desistência do norte-americano Sebastian Korda, 31.º, no terceiro set do encontro dos quartos de final.