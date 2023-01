A tenista Elena Rybakina, número 25 do mundo e campeã em Wimbledon no ano passado, qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais do Open da Austrália ao vencer a Jelena Ostapenko, 17.ª do 'ranking' WTA.

Rybakina, de 23 anos, venceu a letã por 6-2 e 6-4, num encontro que durou menos de hora e meia.

A cazaque vai agora enfrentar ou a número três mundial, a norte-americana Jessica Pegula, ou a bielorussa Victoria Azarenka, 24.ª do ranking WTA.