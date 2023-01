Taça da Liga: FC Porto sagra-se campeão de inverno

O FC Porto sagrou-se este sábado campeão de inverno depois de vencer o Sporting, por 2-0, na final da 16.ª edição Taça da Liga, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Esta é a primeira vez que o FC Porto conquista a Taça da Liga.

Quatro minutos depois do golo de Eustáquio, o Sporting ainda tenta chegar ao empate com um golo de Marcus Edwards. Depois de analise do VAR, foi confirmado o fora de jogo e os dragões continuavam em vantagem.