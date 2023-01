O treinador do Sporting, Rúben Amorim, não quis falar da arbitragem no final do jogo entre os leões e os FC Porto.

Amorim lamentou o desperdício da equipa na finalização: “Tivemos muitas ocasiões e não conseguimos fazer golo”.

O FC Porto sagrou-se este sábado campeão de inverno depois de vencer o Sporting, por 2-0, na final da 16.ª edição Taça da Liga, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Esta é a primeira vez que o FC Porto conquista a Taça da Liga.