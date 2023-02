Paulinho, do Sporting, suspenso por três jogos e falha clássico

O avançado do Sporting Paulinho foi suspenso por três jogos, após palavras dirigidas ao quarto árbitro da final da Taça da Liga, informou esta terça-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado.

Na final que os leões perderam para o FC Porto (2-0), no sábado, em Leiria, o avançado foi expulso após ver dois cartões amarelos, aos 63 e aos 71 minutos, o que motivou um dos três encontros de castigo.

Os outros dois jogos de sanção resultam de palavras dirigidas à equipa de arbitragem enquanto abandonava o terreno de jogo, com o mapa de castigos do CD da FPF, esta terça-feira divulgado, a notar que o avançado sportinguista "dirigiu-se ao quarto árbitro com o dedo em riste" para deixar ofensas à equipa liderada por João Pinheiro.

"Corruptos, corruptos, vocês são uns corruptos", terá dito Paulinho, segundo o documento oficial emitido pelo CD da FPF.

Desta forma, Paulinho estará fora dos encontros com Sporting de Braga, na quarta-feira, Rio Ave, no dia 6 de fevereiro, e o 'clássico' com o FC Porto, em 12 de fevereiro, todos para a Primeira Liga.

Este encontro motivou ainda a abertura de um processo disciplinar ao clube lisboeta, que é ainda condenado a pagar mais de 26 mil euros em multas por diversas infrações, e ao treinador adjunto Adélio Cândido, sem que sejam divulgadas as razões pelas quais foram instaurados.

Paulinho é um dos habituais titulares da equipa 'verde e branca', comandada pelo treinador Rúben Amorim, e apresenta 11 golos em 24 partidas, oito desses tentos na Taça da Liga.

O FC Porto conquistou sábado pela primeira vez a Taça da Liga de futebol, depois de bater o Sporting por 2-0 na final da competição, em jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com golos de Stephen Eustáquio e Iván Marcano.