Taça da Liga: o troféu que faltava ao FC Porto

O FC Porto conquistou este domingo pela primeira vez a Taça da Liga e tornaram-se campeões de inverno, depois de derrotarem na final o Sporting, por 2-0, num jogo cheio de polémicas.

Foi só à quinta final que os dragões conseguiu vencer a Taça da Liga e Sérgio Conceição tornou-se no treinador com mais títulos ao serviço do clube.

"Foi um jogo muito disputado, competitivo. Nós vivemos disto, somos obcecados por títulos. Gostamos muito de ganhar", disse o treinador após a vitória.

Já Rúben Amorim não quis falar da arbitragem e lamentou, ainda assim, o desperdício da equipa na finalização.

"Tivemos muitas ocasiões e não conseguimos fazer golo", afirmou o técnico do Sporting