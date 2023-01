Sporting de Braga transfere Vitinha para o Marselha por valor recorde

O avançado português Vitinha vai jogar no Marselha, terceiro classificado da Liga francesa de futebol, por 32 milhões de euros (M€), confirmou esta terça-feira à Lusa fonte ligada ao processo, tornando-se na mais cara transferência do Sporting de Braga.

O internacional luso sub-21, de 22 anos, que esta temporada assinou 13 golos em 27 jogos pelos minhotos, vai reforçar as opções dos marselheses, que estão no terceiro lugar da Ligue 1, com 43 pontos, a cinco do Paris Saint-Germain.

Sem precisar a duração do contrato, a mesma fonte disse à Lusa que o Marselha vai pagar 32 M€ aos bracarenses, um milhão a mais do montante pago pelo FC Barcelona por Francisco Trincão e dois acima da cláusula de rescisão do avançado, que, segundo a comunicação social, era também pretendido por Southampton e Brighton.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o Sporting de Braga assegurou 10% do passe de Vitinha e uma cláusula de recompra de 60 M€.

O clube francês, que foi adversário do Sporting no Grupo D da Liga dos Campeões, no qual ficou em quarto e último lugar, conta no seu plantel com o defesa Nuno Tavares.

Vitinha foi uma das figuras so SC Braga na primeira metade de 2022/23

Vitinha foi uma das figuras do conjunto bracarense na primeira metade de 2022/23, ajudando a elevar o emblema ao segundo lugar do campeonato, a sete do líder Benfica, mantendo-se em prova ainda na Taça de Portugal e na Liga Conferência Europa.

Esta época, o avançado apontou sete golos na I Liga portuguesa, quatro tentos em cinco jogos na Liga Europa, um na Taça de Portugal e outro na Taça da Liga, sendo uma 'pedra-chave' no esquema do treinador Artur Jorge.

Estreou-se na equipa principal dos minhotos em 2020/21, mas foi em 2021/22 que se estabeleceu, alinhando em 38 partidas e marcando 14 golos, marca que se encaminhava para ultrapassar na temporada em curso.

Natural de Cabeceiras de Basto, começou a jogar futebol no Águias do Alvite e chegou ao Sporting de Braga em 2017/18, para reforçar a equipa de juniores, conhecendo agora a primeira experiência no estrangeiro, pela porta da Premier League.

O ponta de lança internacional sub-21 conta no currículo com uma Taça de Portugal, conquistada em 2020/21.