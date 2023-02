Avançado Franculino Djú vai deixar Benfica no verão para reforçar o Midtjylland

O futebolista guineense Franculino Djú, do Benfica, vai ser reforço do Midtjylland a partir do verão, informou esta quinta-feira o clube dinamarquês que é adversário do Sporting no play-off da Liga Europa.

"O avançado Franculino, de 18 anos, que fez 16 jogos e 13 golos pela equipa sub-23 do clube português [Benfica], irá transferir-se para o Midtjylland a partir de 1 de julho de 2023, num contrato válido por cinco anos", referem os dinamarqueses.

O jogador, formado no Benfica, continuará ligado até final da época aos 'encarnados', pelos quais fez 11 jogos pelos sub-23 e seis pelos juniores, tendo um total de 16 no escalão acima, contando com a última temporada.

O Midtjylland, que foi adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e foi eliminado, vai defrontar o Sporting no 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

O Sporting, relegado da 'Champions', como terceiro classificado, visita os dinamarqueses, que foram segundos na fase de grupos da Liga Europa, em 16 de fevereiro e recebe a equipa uma semana depois, em 23.