É expulso, celebra com adeptos e é agredido com pontapé: Sá Pinto gera polémica no Irão

O treinador português Ricardo Sá Pinto envolveu-se em confrontos com as forças de segurança no campeonato do Irão e acabou por ser pontapeado e empurrado.

O Esteghlal, equipa orientada por Sá Pinto, deslocou-se ao terreno do Mes Kerman, para disputar a 18ª jornada do campeonato iraniano.

A partida acabou com a vitória dos visitantes, por 3-2, mas não terminou da melhor forma para o treinador português.

Sá Pinto foi agredido por segurança e adversário

Quando a partida se aproximava do apito final, Sá Pinto recebeu ordem de expulsão e à saída do relvado cerrou o punho em forma de festejo em direção aos adeptos da sua equipa.

Um dos agentes das forças de segurança que estava no local não apreciou a atitude de Sá Pinto e agrediu o técnico com um pontapé. O treinador de guarda-redes da equipa adversária também agrediu o português e a confusão ficou instalada.

Após alguns segundos de maior turbulência, os confrontos físicos terminaram e Sá Pinto abandonou o terreno de jogo.