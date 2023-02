Ministério Público pede prisão preventiva para oito adeptos do Benfica

Depois de ouvir os 13 adeptos do Benfica, o Ministério Público pediu prisão preventiva a oito detidos. A repórter da SIC, Ana Paula Almeida, indica que as medidas de coação serão conhecidas no sábado.

A juíza ainda não avançou com as medidas de coação, porque teme perigo de repetição de atividade criminosa, há também a questão do alarme social. Assim sendo, a juíza quer pesar bem todos os argumentos.

Os adeptos pertencem à claque dos "No Name Boys", simpatizantes do Benfica, e estão a ser acusados de roubo, coação, atentado à integridade física corporal agravada, desobediência e de violação de um menor. A vítima teria 16 anos, no ano passado, e terá sido violada nas imediações do estádio.