Gustavo Ribeiro na final do Mundial de skateboarding

O atleta olímpico português Gustavo Ribeiro apurou-se este s]abado para a final do Campeonato do Mundo de skateboarding, com o terceiro melhor registo alcançado nas meias-finais em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

Nas meias realizadas já com o sistema de pontuação olímpico, o campeão da Supercoroa SLS de 2022 somou 255.85 pontos, o terceiro melhor registo dos participantes, próximo do seu terceiro lugar no ranking olímpico.

"Quis manter a calma e fazer o que tenho andado a treinar. Hoje, a minha mentalidade foi um bocadinho diferente, só queria acertar a 'run' toda, a primeira 'run'. Consegui um 88, o que me permitiu manter um pouco mais a calma. Estou muito satisfeito com o resultado de hoje", declarou o atleta olímpico, oitavo em Tóquio2020, citado em comunicado.

O 'skater' sente-se "confiante" e quer fazer igual a hoje, ajustando "pequenos detalhes" para poder "levar o primeiro lugar para casa".

A final está marcada para as 14:00 de Lisboa.

Este Campeonato do Mundo reporta a 2022, por não se ter realizado como previsto no Brasil, no ano anterior, e é o evento de maior 'cotação' para o ranking olímpico com vista a Paris2024.