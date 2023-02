FIFA vai revelar decisões do VAR ao público

De forma a que as decisões do videoárbitro(VAR) sejam "mais compreensíveis para os espetadores", as imagens vão passar a ser reveladas em direto durante o Mundial de clubes em curso, explicou esta segunda-feira, o líder de arbitragem da FIFA.

"Decidimos realizar estes testes, porque recebemos alguns pedidos para tornar a decisão que o árbitro toma após uma intervenção do VAR mais compreensível para todas as partes interessadas no futebol; especificamente, os espetadores que estão no estádio, ou em frente à televisão", justificou o italiano Pierluigi Collina, presidente da comissão de árbitros, em declarações ao site da FIFA.

A 'International Football Association Board' (IFAB) decidiu a 18 de janeiro que durante 12 meses as decisões do VAR vão, de forma experimental, em competições internacionais, ser explicadas ao público ao vivo, tanto no estádio como nas transmissões televisivas.

A IFAB tem como missão garantir que as leis do jogo são preservadas e ajustadas à evolução do futebol. Este organismo é constituído pelas quatro associações britânicas de futebol (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte), e a FIFA (que inclui as restantes 207 associações nacionais).

"Como o idioma pode ser um dos problemas, pensamos que este Mundial de clubes da FIFA seria perfeito, porque é uma competição multilíngue, com a participação de seleções e, claro, espetadores de todos os continentes", explicou Collina, depois de já se terem disputado três jogos em Rabat e Tânger, Marrocos.

O responsável da FIFA revela que os árbitros estão "aparentemente bastante confortáveis" com a medida.

Esta medida vai ser testada também no Mundial sub-20 que vai decorrer em maio na Indonésia, estando igualmente prevista para o Campeonato do Mundo feminino, que a Austrália e a Nova Zelândia vão receber entre 20 de julho e 20 de agosto.