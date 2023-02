Nacional elimina Casa Pia e está nas meias finais da Taça de Portugal

O Nacional, da II Liga, apurou-se esta quinta-feira, pela quarta vez, para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao golear o Casa Pia, equipa da Primeira Liga, por 5-2 no prolongamento, após um empate 2-2 no tempo regulamentar.

No Estádio do Bonfim, em Setúbal, os madeirenses estiveram a vencer a partida dos quartos de final por 2-0, com um 'bis' de Luís Esteves, aos 44 e 46 minutos, mas os lisboetas, reduzidos a 10 elementos desde os 17 minutos, por expulsão de João Nunes, conseguiram chegar ao empate com golos de Diogo Pinto, aos 53, e de Rafael Martins, aos 80.

No prolongamento, os 'gansos' ficaram com nove jogadores, por expulsão de Vasco Fernandes, que cometeu grande penalidade, aos 92 minutos, permitindo que Danilovic adiantasse os insulares, aos 94, antes de Bruno Gomes, aos 105+3, também de castigo máximo, e Gustavo Silva, aos 108, fixarem o resultado em 5-2.

Depois de ter atingido as meias-finais da Taça de Portugal em 2008/09, 2011/12 e 2014/15, o Nacional volta àquela fase da prova, em que vai defrontar, já numa eliminatória a duas mãos, o vencedor do embate de hoje entre Sporting de Braga e Benfica.

A outra meia-final já está definida e vai opor o FC Porto, detentor do troféu, ao Famalicão, depois de, na quarta-feira, os 'dragões' terem eliminado o Académico de Viseu e os famalicenses terem ultrapassado a BSAD.