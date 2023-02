Testes de ADN revelam vestígios de Dani Alves no corpo da vítima

O futebolista brasileiro Dani Alves foi detido depois de ser acusado por uma mulher de agressão sexual. Além disso, foi despedido pelo Pumas, clube mexicano que representava, após o caso ter sido tornado público. Esta sexta-feira surgiram novos dados que sustentam a tese de violação.

Dados forenses revelam que foram encontrados restos de sémen dentro do corpo da vítima, nas roupas e ainda no chão da discoteca, que correspondem ao perfil genético da amostra entregue pelo futebolista. Os resultados já foram entregues ao juiz de instrução de Barcelona. Provas que confirmam a tese da agressão sexual que foi denunciada pela vítima, uma vez que, no depoimento judicial, Dani Alves, após alterar três vezes a sua versão, afirmou que a vítima consentiu quando esta lhe fez sexo oral, como noticia o jornal El Mundo.

Os resultados foram apurados através de análises feitas com amostras intravaginais da vítima, roupas e vestígios do chão da discoteca.

A rápida ação do protocolo, em casos de violação, fez com que uma patrulha dos Mossos d´Esquadra recuperasse restos de sémen do chão da casa de banho da discoteca. Além disso, os exames feitos à vítima numa unidade hospitalar demostraram que ela tinha restos biológicos que não eram seus. A vítima levou a roupa que usava nessa noite e a polícia encontrou mais vestígios, todos pertencentes a Dani Alves.

Nas próximas semanas, o tribunal de Barcelona deve decidir o pedido do jogador para ser libertado provisoriamente da prisão, enquanto o caso está a ser investigado.

O Ministério Público espanhol e a defesa da vítima opõem-se à libertação do jogador brasileiro por considerarem que há risco de fuga. Lembram ainda que Dani Alves possui muitos bens, tanto em Espanha, onde tem as sedes das suas empresas e alguns imóveis, como no Brasil, para onde pode fugir e onde não há processo de extradição por estes crimes.

Dani Alves, através da equipa de advogados, já afirmou que quer enfrentar o processo judicial.