Valor da publicidade no intervalo da Super Bowl bate novo recorde

Este domingo, os anunciantes vão ter de abrir os cordões à bolsa. Por apenas 30 segundos de publicidade, as marcas podem ter de pagar cerca de sete milhões de euros. É um novo recorde, já que no ano passado o mesmo tempo custava cerca de 6,5 milhões de euros.

São valores astronómicos, que as marcas acreditam que vale a pena. A competição junta em média 100 milhões de norte-americanos em frente à televisão e cada minuto de intervalo é uma oportunidade única, em que os anunciantes jogam com todos os trunfos: a maioria aposta em anúncios com comédia e contam com a participação de celebridades para captar a curiosidade do público.

O jogo deste domingo coloca frente a frente os Philadelphia Eagles e os Kansas City Chiefs. Como sempre o intervalo da competição conta também com espetáculo que este ano está a cargo da Rihanna, de regresso aos palco depois duma paragem de cinco anos.